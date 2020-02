Gran concerto di Carnevale a Jesi sul palco “I Solisti dell'Accademia”

JESI - Dopo il consueto esordio di gennaio in chiesa, il Festival Jesi Barocca 2020 vede il suo primo appuntamento a Palazzo Honorati Carotti oggi, domenica 23 febbraio, proprio la domenica di Carnevale: in scena un programma musicale di grande stimolo culturale, proposto dall’ensemble barocca “I Solisti dell’Accademia”, specialista del genere con gustoso e poco consueto organico strumentale –violino, flauto dolce, traversiere, corno barocco, clavicembalo- che si esibisce in costume del ‘700 ricreando le atmosfere raffinate delle residenze aristocratiche dell’epoca, al tempo aperte a feste e divertimenti in occasione del periodo carnevalesco. Il programma, di rarissima esecuzione e alto rilievo musicologico, presenta autori italiani accanto a tedeschi in vario modo influenzati da stile e sensibilità compositiva delle diverse Scuole musicali d’Italia. Insieme a Vivaldi, autentico faro del barocco, e Sammartini che già apre a sviluppi verso il classicismo, grandi nomi attenti alla lezione italiana come Telemann e Händel, ma anche un quasi ignoto Stölzel (1690-1749), al tempo famoso e di gran moda poi dimenticato.

Inizio ore 17,30, ingresso 12 euro. Info e prenotazioni: 07314684; 3388388746.

