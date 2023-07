JESI - Sono iniziate nei giorni scorsi tra Serra San Quirico, Jesi, Servigliano e Chiaravalle le riprese di “Aurora”, nuovo film del regista jesino Marco Cercaci.



La protagonista



Desirée Giorgetti, una delle attrici italiane più quotate all’estero per il cinema di genere, è la protagonista di Aurora, nuovo film diretto dal regista jesino, prodotto da Roberto Siepi, le cui riprese sono iniziate nei giorni scorsi a Serra San Quirico, con la produzione esecutiva della casa di produzione cinematografica anconetana Guasco. L’interprete milanese Desirée Giorgetti, che da tempo risiede a Parigi, è già da alcuni giorni nelle Marche per le prove di trucco e costumi e, soprattutto, per la lettura del copione e del suo personaggio su cui vige un certo riserbo per lasciare al pubblico la sorpresa di un racconto originale e molto contemporaneo. “Aurora” è un thriller archeologico esoterico ambientato oggi, ma che affonda le sue radici nel mondo dei Celti e del loro lascito enigmatico nelle Marche e nella zona di Serra San Quirico in particolare, un film che si lega al grande cinema italiano di genere del passato come “L’Etrusco uccide ancora” di Armando Crispino, portando nella nostra contemporaneità con protagonista una donna di oggi che nasconde un segreto profondo e un dolore, ma che sarà costretta dagli eventi a rivelare la sua vera identità e risolvere una serie di delitti che sta insanguinando un tranquillo paese delle Marche.



Gli altri interpreti



Scritto dallo stesso Marco Cercaci insieme al critico e al regista Marco Spagnoli che, proprio quest’anno, ha vinto il suo secondo Nastro D’Argento con il documentario “Franco Battiato – La Voce del Padrone”, Aurora è interpretato anche da Luigi Moretti. Tra gli altri interpreti la giovane chiaravallese Maddalena Fenucci. Cercaci, dopo il successo di “Non Amarmi” ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, costruisce un racconto più ambizioso e sofisticato sulla storia di una donna alle prese con un problema personale che durante una vacanza quasi forzata fronteggia qualcosa di apparentemente inspiegabile. «È un film cui pensavo da anni - spiega il regista jesino – ed oggi, visto il grande ritorno internazionale del successo del cinema di genere, ho ritenuto fosse arrivato il momento di raccontare questa storia e l’ho potuto fare grazie ai tanti amici ed investitori che credono in questo progetto come Spagnoli e la Guasco. Abbiamo grandi aspettative per questo film – sottolinea Carcaci - la cui colonna sonora sarà scritta dal grande compositore italiano, ma residente a Los Angeles, Max Di Carlo. È una storia di genere certo, ma tutto quello che raccontiamo ha un fondamento storico ed archeologico reale e molto rigoroso».



La figura di Aurora



Su chi o cosa sia Aurora, la protagonista del film, Cercaci si avvale della facoltà di non rispondere. «È una sorpresa: un personaggio straordinario che siamo certi emozionerà il pubblico con la sua forza e antica saggezza. E’ un tempo, ma anche uno stato d’animo, rispetto a tutto quello che può accadere prima che sia l’alba».