ANCONA - La nuova edizione dello Zecchino d’Oro svela le sue canzoni e per due bambini marchigiani il sogno diventa realtà. Edoardo, 10 anni, di Chiaravalle e Aurora, 9 anni, di Civitanova Marche rappresenteranno la nostra regione con le canzoni intitolate rispettivamente “Zitto e Mosca” e “Ci vorrebbe un ventaglio”.



La solidarietà



L’edizione numero 66 dello Zecchino d’Oro è intitolata “La musica può” e vuole celebrare tutto quello che la musica ha generato in più di 60 anni di vita. La musica può diventare pane e offrire sostegno alle persone più fragili: in Antoniano grazie alla musica dei bambini del Piccolo Coro e allo Zecchino d’Oro si è potuto sostenere le mense francescane – 18 in Italia e 5 all’estero in Ucraina, Romania e Siria – con la campagna Operazione Pane, e si è dato vita al Centro Terapeutico di Bologna che accompagna le famiglie di bambini e ragazzi con qualunque tipo di difficoltà dell’età evolutiva. Le canzoni sono già tutte disponibili in digitali su tutte le maggiori piattaforme di streaming e i più curiosi potranno quindi già conoscere i tanti brani che cercheranno di succedere alla canzone “Il panda con le ali” cantata da Mariapaola Chiummo.



L’albo d’oro



L’albo d’oro dello Zecchino d’Oro “marchigiano” può vantare due vittorie e un secondo posto. Nel 1974 vinse la pesarese Maria Federica Gabucci (insieme a Sabrina Mantovani, Claudia Pignatti e Alessandro Strano) con la canzone “Cocco e drilli”. Nel 2020 vinse Anita Bartolomei di Belforte del Chienti con la canzone “Custodi del mondo”. Secondo posto e vittoria sfiorata nel 2017 per la canzone “L’asinello Nunù” cantata da Nicole Marzaroli (all’epoca sul palco a soli 4 anni) di San Severino Marche. I testi delle canzoni raccontano dall’importanza di abbattere muri e confini alle tematiche ambientali, dal rapporto con il futuro all’importanza e al significato della pace, dalla ricchezza che vive nelle diversità alla musica che riesce a veicolare valori fondamentali per la società come l’incontro e il dialogo.



Tra i 35 autori che firmano le nuove 14 tracce ci sono sia esperti di canzoni per bambini sia grande artisti come Maurizio Fabrizio, Gianfranco Fasano, Max Gazzè, Loredana Bertè, Matteo Bocelli, Paolo Vallesi, Piero Romitelli, Lorenzo Baglioni e anche il marchigiano Gianluca Buresta che ha composto le musiche della canzone “Ci vorrebbe un ventaglio” cantata proprio dalla corregionale Aurora. I piccoli cantanti in gara saranno accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, e si esibiranno durante la trasmissione televisiva in diretta dall’1 al 3 dicembre su Rai1 sotto la direzione artistica di Carlo Conti. Questi 14 brani i arricchiscono ulteriormente il repertorio record dello Zecchino – 832 canzoni in totale – amato a tal punto da superare sul canale YouTube 2 milioni 222 mila iscritti e 2 miliardi 237 milioni di visualizzazioni totali e da raggiungere su Spotify oltre 80 milioni di stream e più di 20 milioni di ascoltatori.



Kermesse che diventa ogni anno sempre più social, inaugurato infatti il canale ufficiale TikTok che segue quello dedicato su Amazon prime.