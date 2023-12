POLLENZA C’è nuova musica per il giovane artista marchigiano Jamie, nome d’arte di Aziz Gazzella, 22 anni di Pollenza, che celebra l’uscita del singolo “Sanguino x te”. Dopo il successo di “Oggi Piango” e “Mostri” con Ethos, torna nei digital store con un brano tra trap e punk registrato con uno dei pionieri della sad-trap italiana xDiemondx. Un brano che parla di autonomia e libertà, con l’obiettivo di creare un proprio cammino, lontano dalle ombre del passato.

La storia musicale

La storia musicale di Jamie si divide tra musica e studio universitario a Camerino (corso in informatica per la comunicazione digitale). La partenza sin da piccolissimo con la passione per le sette note trasmessa dalla madre e dal padre, quest'ultimo però si allontana dal giovane all'età di 11 anni. A 14 anni inizia a scrivere i primi testi, che restano destinati a pagine social fino al 2021. In seguito alla perdita della sorella (da parte del padre) dedica a lei l'Ep “Legami”. Da qui insegue un percorso contaminato di influenze hip hop e punk americane come Machine Gun Kelly, Blink 182. Ma prima di tutto per lui c’è stato l’incontro con il “Re del pop”, Michael Jackson, che lo segna in maniera indelebile. «Da piccolo mia madre mi comprava i dischi di Michael Jackson – spiega - poi sono arrivati i primi Mp3 e lì sono arrivati i Blink 182 e successivamente anche grazie ad un programma a loro dedicato i Big Time Rush. Poi per quanto riguarda la scena rap/hip–hop potrei citare tantissime influenze, però non posso dimenticare Fabri Fibra, anche perché sono marchigiano». La voglia di espressione per Jamie diventa inizialmente una voglia di scrivere, che poi con il passare del tempo si articola in maniera più personale e trova finalmente il pentagramma fino ad arrivare ai primi singoli fino a quello recentemente pubblicato sulle piattaforme di streaming.

L’idea

«L’idea di “Sanguino x te” è nata intorno al mese di settembre – spiega Jamie – avevo voglia di far uscire qualcosa che potesse dar sfogo ad un periodo che avevo da poco affrontato. Non volevo però che la canzone diventasse una sorta di sfogo rap, ma qualcosa di più energetico, più punk. Ho scritto ad Emanuele, xDiemondx, che già conoscevo e lui ha registrato anche le chitarre della canzone». Jamie però guarda anche al futuro, pensa ad un progetto più “compiuto” con la forma di un disco che possa racchiudere la sua musica, le sue parole ed i suoi stati d’animo. «In quello che pubblicherò voglio raccontare le tante sfaccettature della mia generazione su coordinate emo-trap o inerente al pop/punk – spiega e conclude Jamie – abbiamo già diversi altri brani pronti ma voglio che il progetto abbia un filo conduttore unico. Spero di poter condensare tutto in un album, magari entro il 2024 per poter pubblicare un disco. Ci sarà però qualche altro singolo, ma solo dopo il periodo Sanremo e penso che si possa sentire altra mia musica credo a partire da fine febbraio. E poi proprio restando in tema Sanremo, dopo aver fatto le audizioni per Area Sanremo, magari mi piacerebbe riprovarci il prossimo anno con una nuova canzone da presentare, che ritengo molto valida».