Nuova musica per Jamie (nome d’arte di Aziz Gazzella), 22enne di Pollenza, che ha pubblicato il nuovo singolo “Un pezzo di me” tramite Ada Music Italy. Il brano, un viaggio emotivo attraverso le complessità di un amore tossico, delinea un percorso di dolore, ironia e, infine, di riscoperta personale. Un brano rock con sfumature punk che fanno da supporto a un testo pensato per esplorare la battaglia interiore tra la dipendenza affettiva e il desiderio di autonomia.

L’idea

«Il brano nasce esattamente un anno fa – spiega Jamie – in quel periodo mi sono incontrato con i Wet Floors, una band molto valida di Macerata. Quando li ho incontrati c’era inizialmente una parte del brano, poi parlando e collaborando con loro in studio siamo arrivati a dare una forma compiuta a questa canzone. C’è stata anche una evoluzione nel testo, che è stato plasmato fino ad arrivare al significato attuale». Ma la vera innovazione del nuovo singolo di Jamie va oltre la musica perché il brano è un progetto globale che include una campagna di marketing unica nel suo genere.

La mascotte

Centrale in questa strategia di marketing è “Punky”, l'orsetto di peluche che diventa simbolo di resilienza e purezza, evocando il concetto pascoliano del "fanciullino" e che è possibile contattare anche attraverso Whatsapp. «Punky – prosegue Jamie - è un orsetto che immedesima il concetto del “fanciullino” di Pascoli, secondo il quale maturare non deve necessariamente negare la presenza di una parte più infantile e pura dentro di noi. Punky perde un pezzo di sé tramite la storia generata e raccontata sui social con screenshots di chats con lui, ma non smette e non smetterà mai di essere il docile cucciolo che è. Il brano tratta di un amore tossico e ritrae Punky nella copertina in assenza di un pezzo di se stesso, proprio al posto del cuore». Dopo “Un pezzo di me” ci sarà altra musica per Aziz. «Stiamo lavorando su tanti brani – conclude Jamie – anche con artisti che hanno collaborato con cantanti che proprio recentemente si sono esibiti a Sanremo e con tematiche che vogliono abbracciare quello che prova la mia generazione». Nel frattempo prosegue anche l’impegno per completare un disco, per iniziare un nuovo capitolo della sua giovane storia musicale. «Ci sono già le bozze, ci sono molte idee e voglio prendermi tutto il tempo necessario – spiega- voglio far passare un bel messaggio, voglio che sia tutto perfetto e non credo che l’album vedrà la luce entro quest’anno. Il mio ultimo singolo “Un pezzo di me” chiude un capitolo, e quello che sarà contenuto nell’album rappresenterà una storia completamente nuova e per questo le canzoni nel disco saranno tutte nuove».

I live

Per quanto riguarda il fronte live, dopo il release party veneziano di presentazione del singolo, prosegue la pianificazione delle prossime esibizioni. «Stiamo lavorando su più fronti – conclude Jamie – stiamo cercando di organizzare una sorta di tour e stiamo iniziando a valutare la possibilità di date estive. Mi piacerebbe offrire uno spettacolo che tutti possano ricordare. Voglio divertirmi sul palco ma soprattutto voglio far divertire il mio pubblico».