Isola dei famosi, i concorrenti si guardano allo specchio e non si riconoscono: le reazioni choc

Stentano a credere a quello che vedono i tre concorrenti dell'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi. Quando si guardano allo specchio, quasi non si riconoscono. «Mazza che bella», commenta Valentina Persia. Mentre Awed rimane stupefatto: «Non ci credo! Che schifo!», reagisce. E anche Matteo Diamante rimane di sasso. «Ahhhhh! Cos'è?!», grida toccandosi i capelli. Il tempo passato sull'isola trasforma i partecipanti, che a volte si ritrovano in ciò che vedono davanti ai loro occhi, mentre in altri casi no. Nel reality dove un gruppo di personaggi famosi viene lasciato su un'isola con il compito di sopravvivere, e di non essere eliminati dal gioco, tutto può ancora succedere.

Le anticipazioni

Si è arrivati al giorno 79 sull'isola. La convivenza a Cayo Paloma mette a dura prova i naufraghi alle prese con l'accensione del fuoco e la costruzione della capanna. La fine del programma si avvicina e i naufraghi stanno trascorrendo gli ultimi giorni sull’isola, aspettando la finale. Beatrice e Awed, a seguito della nomination della giovane modella, hanno modo di confrontarsi in merito alla maniera in cui si sono lasciati tempo fa. I due sembrano aver messo da parte i rancori passati e sono totalmente intenzionati a trascorrere l’ultima settimana in totale e serena armonia in onore dei bei vecchi tempi.

