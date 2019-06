Ilary Blasi e l'addio al Grande Fratello Vip: «Condurrà un format storico»

Grande Fratello

Dopo l'addio al, arriva per Ilary Blasi una nuova conduzione televisiva. Il programma che vorrebbero affidarle è un format storico e già consolidato. Secondo le indiscrezioni rilanciate dal sito Davidemaggio.it, la signora Totti dovrebbe salire al timone di, trasmissione cherispolvererà per la stagione 2019-2020.DavideMaggio.it scrive che il "Biscione" avrebbe deciso di riportare in auge la storica trasmissione da sempre messa in onda dalla Rai: «Sembra cosa fatta per il ritorno di Giochi Senza Frontiere». Il format manca dal piccolo schermo esattamente da vent'anni. L'ultima puntata risale al 1999. Volti noti comehanno condotto questa sorta di Olimpiade sportiva.La nuova edizione potrebbe andare in onda per l’autunno di Canale 5, dove sono attesi ancheIlary si prepara a una nuova sfida e ad abbandonare definitivamente il reality. Staremo a vedere.