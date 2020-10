Grande Fratello Vip, Paolo Brosio dimentica Dayane Mello: innamoratissimo della giovane modella

Paolo Brosio è pronto ad entrare al Grande Fratello Vip dopo aver sconfitto il covid ed essere uscito dall’ospedale. In attesa di entrare nel programma condotto da Alfonso Signorini però pare che l'ex giornalista del Tg4 abbia trovato l’amore con una giovane modella.

Paolo Brosio, secondo i beninformati, era pronto a varcare la porta rossa del reality anche per incontrare la sua "preferita" Dayane Mello. Sogno forse accantonato dato che nel mentre, stando a quanto rivelato da “Chi”, Brosio avrebbe trovato un nuovo amore, per la precisione una giovane modella di nome Maria Laura.

Lui sarebbe “innamoratissimo” e la coppia starebbe trascorrendo gli ultimi giorni pre reality di Paolo in hotel: “Paolo Brosio – si legge nelle “Chicche di gossip” di “Chi” – che sta aspettando di entrare al GFVip dopo aver essere guarito dal covid – 19, in questo periodo di libertà limitata pare abbia trovato l’amore. In hotel si accompagna con una giovane modella di nome Maria Laura e si dice innamoratissimo”.

