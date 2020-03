Gf Vip, Asia Valente chiede scusa a Sossio. La rabbia di chi aveva denunciato: «Chiudiamola qui, con amarezza»

Quando la toppa è peggio del buco. Non smette di far discutere la frase di Asia Valente nei confronti di Sossio Aruta, che aveva fatto infuriare tanti telespettatori del Grande Fratello Vip. La concorrente resta al suo posto nella Casa, ma ciò che è successo ieri forse è anche peggio della frase della ragazza nei confronti dell'ex calciatore e tronista.

Tutto era iniziato con uno scherzo di Sossio Aruta ad alcune delle ragazze nella Casa del Gf Vip. Asia Valente, spaventata, aveva reagito con questa frase choc: «Sei un down». In molti avevano chiesto la squalifica della concorrente, che voleva insultare Sossio ma ha finito per offendere tutte le persone affette dalla sindrome di Down e le loro famiglie.

Dopo la polemica, ieri Asia Valente ha chiesto scusa a Sossio Aruta: «Non ti volevo offendere». Evidentemente, la ragazza non ha capito del tutto la gravità delle sue parole, andate in onda in tv. Iacopo Melio, fondatore della onlus 'Vorrei prendere il treno', era stato tra i primi a denunciarlo ma ora ammette di voler alzare le braccia in segno di resa: «Ha chiesto scusa al concorrente anziché alle persone con sindrome di Down, pensando di aver offeso il primo e non i secondi... Direi che questo capitolo si può concludere qui, con tanta amarezza».

