Gf Fratello, ex concorrente fermata dalla polizia Ecco di chi si tratta

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, brutta avventura per un'ex concorrente che è stata. La notizia è stata rivelata daa Pomeriggio 5. L'ex gieffina sarebbe stata segnalata alle autorità mentre girava un filmato proprio per Pomeriggio 5. Ma ecco di chi si tratta.A essere stata fermata dalla polizia sarebbe stata, ex concorrente del Grande Fratello 12. La sexy mora stava girando un video in un parco romano. Ma quando si è avvicinata alle giostre sarebbero iniziati i guai. Floriana - strizzata in un abitino hot che metteva in evidenza- sarebbe voluta salire sui giochi dei bambini. Ma le mamme presenti avrebbero chiamato la polizia. «Le signore - avrebbe raccontato Floriana Messina a Pomeriggio 5 - mi hanno allontanata perché hanno detto che ero troppo scollata. Sono arrivati gli agenti, ma non è successo niente».Chiosa la discussione, ospite oggi di Barbara D'Urso. «Le donne devono essere libere di vestirsi come vogliono. E poi - conclude scherzando - per gli agenti chiamati per Floriana sarà stato l'intervento più bello».