Giorgio Panariello, in lacrime a Domenica In: «Mai conosciuti mio padre e mia madre...»

Giorgio Panariello , in lacrime a Domenica In : «Non ho mai conosciuto mio padre e mia madre...». Il comico toscano, giudice di Tale e Quale Show, è stato ospite nel salotto di Mara Venier. Panariello si è raccontato a cuore aperto, dall'infanzia a oggi. E ha parlato anche di un aspetto poco conosciuto della sua vita.

Ecco le parole di Giorgio Panariello: «Mi hanno cresciuto i miei nonni. Non ho conosciuto il mio papà e la mia mamma la vedevo solo nelle grandi occasioni. Ma non sono arrabbiato con loro, perché i miei nonni sono stati la mia famiglia. Mia madre forse non era una persona molto profonda, ma loro non mi hanno fatto sentire la mancanza».

Mara Venier lancia un filmato in cui Panariello dedica un monologo proprio al papà mai conosciuto. Giorgio Panariello e la conduttrice in lacrime. Il comico conclude così: «Penso che sarò un buon genitore. La mia fidanzata Claudia? È l'amore della mia vita da quattro anni, è famiglia».

