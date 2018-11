Date zero per Tiromancino e Giorgia. Anteprime a San Benedetto e Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il prossimo anno annunciate già due date zero dalle Marche: Tiromancino e Giorgia. Federico Zampaglione e compagni prenderanno il via il 19 gennaio dal PalaRiviera di San Benedetto con un tour che vede sul palco anche una grande orchestra. Giorgia in tour nel 2019, per una serie di concerti nei palazzetti dello sport della penisola. L’annuncio è di ieri. E la data zero sarà il 5 aprile al PalaPrometeo di Ancona. Con il nuovo album di cover, “Pop heart”, Giorgia sarà in concerto in tutta Italia per presentare le cover da lei interpretate insieme ai successi del suo repertorio che hanno trovato posto nei dischi di inediti rilasciati negli scorsi anni. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di domani, online su TicketOne e via call center mentre nei punti vendita autorizzati di tutta la penisola arriveranno da sabato prossimo.