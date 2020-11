«Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva: è gravissimo»

ROMA - Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva in una nota clinica romana. Secondo quanto riporta il Tempo l'attore sarebbe in gravissime condizioni in seguito a problemi cardiaci. Non sarebbe il Covid la causa del malore. Una notizia che arriva a poche ore dal suo ottantesimo compleanno, il 2 novembre.

Proietti già in passato aveva riscontrato problemi di cuore e nel 2010 fu ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pietro di Roma in seguito a una forte tachicardia. Al momento la famiglia mantiene il massimo riserbo in merito alle condizioni dell'attore.

