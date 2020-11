Roma, caos cremazioni: anche la sepoltura di Gigi Proietti slitta di una settimana

C'è anche la salma di Gigi Proietti tra quelle rimaste bloccate in attesa della sepoltura a Roma, dove da giorni il caos ha investito il cimitero Flaminio di Prima Porta. Un'emergenza dovuta al gran numero di decessi di coronavirus nella Capitale, ma non solo. Lo riporta Il Messaggero di oggi.

Le camere mortuarie sono al collasso, con decine di salme che sono state addirittura spostate al cimitero monumentale del Verano, in attesa che tutti gli impianti riescano a smaltire le domande inevase. Lo scrive Il Messaggero. Il caos è determinato non solo dal grande numero di decessi per Covid-19, ma anche per problemi strutturali dei cimiteri romani: molti impianti sono guasti e necessitano di manutenzione, mentre alcuni dipendenti sono in smart-working o coinvolti nell'inchiesta sullo smembramento di cadaveri.

Flavio Vocaturo, del circolo Pd-Ama di Roma, ha denunciato: «Ci sono almeno 900 salme in attesa di cremazione, il 2 novembre l'azienda ha deciso di trasferirne diverse al Verano perché la camera mortuaria era piena e le cremazioni andavano a rilento». Ama, però, spiega che il sovraccarico è dovuto principalmente ai tanti decessi per Covid-19: «Nei primi sei giorni di novembre ci sono stati 295 morti in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un aumento del 62%. A ottobre invece i decessi sono stati 640 in più rispetto a ottobre 2019».

A regime normale, il cimitero Flaminio dovrebbe effettuare circa 70 cremazioni al giorno ma in queste settimane non tutti i forni sono stati attivi, a causa di problemi di manutenzione. Ama ha spiegato di esser corsa ai ripari: «I lavori di manutenzione sulla sesta linea del forno crematorio del Flaminio sono conclusi ed è stata richiesta a tutti i soggetti preposti l'accelerazione dell'iter amministrativo propedeutico alla cremazione per potenziare la capacità di far fronte alla domanda crescente. Solo nell'ultima settimana sono state circa 360 le cremazioni effettuate. Si è deciso anche di far operare i forni crematori straordinariamente la domenica».

Intanto, però, tra le decine e decine di salme in attesa di essere trattate c'è anche quella di Gigi Proietti, che dopo i funerali laici al Globe Theatre e quelli religiosi nella chiesa degli Artisti a piazza del Popolo, sarà sepolto, per sua stessa volontà, nel cimitero Acattolico di Testaccio, dove sono sepolti anche Andrea Camilleri, Jannis Kounellis e Carlo Emilio Gadda. Il nome dell'attore, però, non compare tra quelli in programma nelle prossime ore: con tutta probabilità, per la cremazione della salma di Gigi Proietti occorrerà attendere almeno un'altra settimana.

