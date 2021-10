GFVip, Alfonso Signorini in diretta con 38 di febbre. Scoppia una bufera: «E le norme Covid?»

GFVip, Signorini in diretta con 38 di febbre è bufera: «E le norme Covid?». Il conduttore è arrivato in studio particolarmente raffreddato e con gli occhi lucidi, e ha candidamente ammesso di essere ammalato.

"The Show must go on". Di conduttori che vanno in onda febbricitante, ci sono anni di esempi, eppure questa volta la situazione è un po' diversa a seguito dell'emergenza sanitaria. Alfonso Signorini durante la diretta di venerdì sera, è entrato in studio con gli occhi lucidi ammettendo di avere 38 e mezzo di febbre.

Nel rispetto delle norme Covid "in caso di lavoratori con febbre oltre 37.5° o di altri sintomi influenzali, scaturisce l’obbligo per questi di rimanere al proprio domicilio e di chiamare il medico di famiglia". Ma allora perchè Signorini è in video? E' la domanda che i social si stanno ponendo in queste ore.

Leggo che Signorini con 38 di febbre sta a condurre il #GFVIP



Ma in periodo Covid tutto ciò è possibile?? — vorrei essere pensionato ma per ora solo attento (@Usaunaltronome) October 22, 2021

E in barba a tutte le leggi #anticovid Signorini sta facendo la trasmissione con 38 di febbre #GFVip2021 #GFVIP #gfvip6 — Void (@Consell100) October 22, 2021

#GFVip Signorini con 38 di Febbre..

Gli permettono di condurre ,manco non esistesse un conduttore x sostituirlo stasera... nella vita normale se hai Febbre non ti è permesso andare a Lavorare e neppure andare a scuola... — Micky Techology (@Android__Style) October 22, 2021

Signorini che dice in diretta nazionale di avere 38 di febbre, come inizio non c’è male. #gfvip #gfvipparty — Alessia (@ales3sia) October 22, 2021

