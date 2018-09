Ilary Blasi taglia i capelli, web insorge: «Ha una parrucca» E sembra la Marcuzzi

di Veronica Cursi

Più che dei concorrenti, vip o pseudotali rubacchiati ad altri reality, più che delle nomination, già dieci nonostante le pochissime ore passate insieme, l'argomento su cui si è dibattutto ieri sera sui social, al debutto del , è stato solo uno: il nuovo taglio di capelli della conduttrice Ilary Blasi.

La signora Totti, che al collegamento con il Tg5 si era presentata in video con un foulard nero, ha mostrato la sorpresa non appena entrata in studio, fasciata in un meraviglioso e super sexy abito nero con scollatura vertiginosa di Dsquared. E apriti cielo, i fan sono insorti: dov'è finita la lunga chioma a cui Ilary ci aveva abituato?



Il caschetto biondo platino stile Marcuzzi vecchi tempi (si scambiano anche il taglio di capelli oltre che le trasmissioni?) non ha convinto il pubblico tanto che su Instagram è nato l'hastagh: #Ilarynonhalaparrucca.

. E' una parrucca, si vede dall'attaccatura

Il profilo Instagram del fanclub della Blasi è stato talmente preso di mira da decine e decine di commenti che le amministratrici hanno dovuto postare la foto della conduttrice mentre si tagliava i capelli:

NON È UNA PARRUCCA, mettetevi l’anima in pace. Dovreste essere abituati ai cambi di Ilary!!

Ma c'è anche chi l'ha difesa:

Stupenda. Questo taglio e questo colore le donano, il vestito poi le sta una meraviglia

.

Una donna non può tagliare i capelli che subito dicono che è una parrucca. Purtroppo l'invidia è una brutta bestia

E non ha mica tutti i torti.





Non c'è niente da fare: il destino di Ilary e della Marcuzzi sembra sempre accomunarle in un modo o nell'altro. Non solo per le stesse trasmissioni tv che di anno in anno si rimpallano (quest'anno Alessia condurrà Le Iene). Anche la Marcuzzi infatti nel 2015 al debutto dell'Isola dei Famosi venne bersagliata per il suo biondo paglierino durante la prima puntata. Un taglio e una piega che oltretutto ricordano motlo quello sfoggiato dalla Blasi ieri sera. Chissà cosa si metterà in testa lunedì prossimo. Staremo a vedere.



«I capelli sono gonfi», ha commentato qualcuno. «Sembra invecchiata di dieci anni. Ma cosa ha combinato ai capelli?», ha aggiunto qualcun altro. «Non sono veri si vede, vedrete che la prossima settimana cambierà di nuovo look». E poi troppo biondi, troppo corti, troppo rovinati. Insomma una debacle totale.».», hanno commentano in molti«E' talmente bella e brava che qualsiasi taglio le donerebbe». E ancora:».