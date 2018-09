Ilary Blasi e la battutaccia al GfVip sull'omosessualità a Ivan Cattaneo: «Addrizza...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilè partito con una clamorosadi. Nella prima puntata dei reality i coinquilini erano molto eccitati, tra loroche non sembrava badare molto alle parole della conduttrice all'interno della casa delha così provato a fare ordine e ha richiamato il cantantecon una frase che però non è passata inosservata.Ivan Cattaneo è stato richiamato dalla moglie di Totti, ma la battuta che ha fatto non è piaciuta molto. Il cantante, icona degli anni '90, è dichiaratamente omosessuale, e nel riportarlo all'ordine la Balsi ha detto: «Ivan ti ricordo che siamo nella casa del Grande Fratello e che ogni tanto io ti chiamerò… Addrizza l’orecchio, almeno quello». Tra il pubblico si è mosso un chiacchiericcio e a quel punto Ilary ha realizzato la gaffe che aveva fatto, chiedendo scusa tra le risate.Una vera regina del trash, ma se ci sono state persone che hanno ironizzato sulla battuta, sui social molti altri hanno accusato la conduttrice di sessismo. Ivan Cattaneo, dal canto suo, non ha replicato in alcun modo e ha sorvolato per non cadere nella polemica. La terza edizione del reality promette subito bene.