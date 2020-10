Gf Vip, Elisabetta Gregoraci trova Pierpaolo Pretelli a letto con Guenda e va fuori di sé: «Non mi rompere più...». Poi lui spiega tutto

Grande Fratello Vip , Elisabetta Gregoraci trova Pierpaolo Pretelli a letto con Guenda Goria e va fuori di sé: «Non mi rompere più il caz***». Poi lui spiega tutto. Attimi di imbarazzo nella casa più spiata d'Italia. L'ex moglie di Briatore ha sorpreso nel letto insieme a Pierpaolo Pretelli - con il quale starebbe nascendo un flirt - e la figlia di Maria Teresa Ruta. La showgirl va su tutte le furie e chiama mamma Maria Teresa per mostrarle la scena. Non tutto, però, è come sembra. Andiamo con ordine.

Elisabetta Gregoraci , vedendo Pierpaolo e Guenda nel letto seminudi, s'infuria. «Non mi rompere più il caz*** - dice all'ex velino - non parlare più di amicizia speciale». Poi, fuori di sé chiama Maria Teresa Ruta che resta basita. Ma in realtà, non è come sembra.

I coinquilini hanno organizzato uno scherzo proprio a Maria Teresa Ruta. Le vogliono far credere che la figlia abbia riposato nel letto con l'ex velino, "amico speciale" di Elisabetta Gregoraci. La showgirl recita alla perfezione il ruolo della donna gelosa. Maria Teresa Ruta è mortificata, poi Pierpaolo e gli altri svelano l'arcano. Risate nella Casa.

