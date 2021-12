GF Vip, distrutta l'auto di Gianmaria Antinolfi: un ubriaco è entrato nel suo garage. E lui ancora non lo sa

Auto distrutta per Gianmaria Antinolfi. Il concorrente del GF Vip, rinchiuso in Casa da mesi, ha subito un danno alla sua automobile, all'esterno. E' quanto ha dichiarato la giornalista Azzurra Della Penna durante una puntata di Casa Chi, chiedendo al giornalista Parpiglia di raccontare la verità. I fatti risalgono a qualche sera fa, quando un uomo si è intrufolato nel garage e ha deciso di distruggere la prima macchina che ha trovato davanti, proprio quella di Gianmaria.

Sembra che l'uomo fosse ubriaco. «La persona ubriaca non si sa per quale motivo ha scelto la macchina di Gianmaria» ha raccontato Parpiglia. L'uomo avrebbe rotto una bottiglia sull’auto del Vippone e poi, non contento, si è accanito sulla macchina e ha deciso di distruggerla. Parpiglia ha anche mostrato le foto della macchina distrutta di Gianmaria Antinolfi e in effetti è stata conciata maluccio. Le forze dell’ordine hanno individuato e catturato l’autore degli atti vandalici, anche per capire se si trattava di un atto premeditato oppure no.

L’autore del gesto avrebbe risposto: «No, era la prima macchina che mi ha fatto antipatia». Dunque non conosceva il proprietario dell’autovettura e non si è trattato di un atto premeditato per fare un dispetto all’imprenditore. Subito dopo è scattata la denuncia e il fratello di Gianmaria si è presentato negli uffici per seguire la vicenda. Al momento Gianmaria Antinolfi non sa che gli hanno distrutto la macchina: cosa deciderà di fare Alfonso Signorini?

