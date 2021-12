GfVip, Alex Belli e Delia Duran: il litigio in aeroporto non passa inosservato. Cosa è successo

Sembrava pace fatta tra Alex Belli e Delia Duran. E invece, a poche ore dalla romantica clip condivisa dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip, la coppia torna a farsi la guerra. Fanno discutere le immagini che stanno circolando in queste ore dell’ex protagonista di Centovetrine, sorpreso a Milano all'aeroporto di Linate mentre si fa accompagnare dalla moglie Delia.

APPROFONDIMENTI CONFESSIONE Gf Vip, Katarina Raniakova svela la verità sull'ex marito:... IL REALITY GfVip, lo sfogo di Soleil dopo la rottura con Belli: «Lui e... SOTTO COPERTA GFVip, Delia Duran e il "fuorionda" furioso con Alex Belli:... LA CONFESSIONE Gf Vip, Alex Belli choc: «Io e Delia siamo una coppia aperta,... NOTTE HOT Gf Vip, Alex e Soleil si godono la buonanotte, ma che succede sotto...

Alex Belli e Delia Duran sono stati ripresi da Whoopsee mentre litigavano animatamente. A scatenare la reazione di Alex forse qualche insinuazione della Duran, che non ha ancora accettato quanto accaduto nella casa del Gf Vip tra Soleil Sorge e il marito e che proprio pochi giorni fa, al culmine di un furioso litigio, si era tolta la fede e l'aveva lanciata contro il compagno.

È probabile che Delia non approvi la partenza di Alex Belli, che stasera si ritroverà nuovamente faccia a faccia con Soleil, temendo l'ennesimo riavvicinamento tra i due. Eppure, stando alle parole di Wendy Kay, madre della Sorge, la ragazza non sarebbe affatto interessata ad Alex e anzi ad attenderla ci sarebbe lo storico fidanzato Carlo. A chi si chiede come finirà questa storia Alex Belli dal suo profilo risponde: «A voi che cercate di capire, comprendere, etichettare, vi diciamo che l'amore è qualcosa di imponderabile! Ma del resto non pretendiamo questo... vogliamo solo vivere!».

© RIPRODUZIONE RISERVATA