GfVip, la manager di Dayane Mello infuriata: «Adesso basta, mostrate tutto. Due pesi e due misure»

Al Grande Fratello Vip con Dayane Mello la produzione sta usando “Due pesi e due misure”. Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip e la manager di Dayane Mello, Paola Benegas, interviene sul social per chiedere parità di trattamento.

LA MANAGER DI DAYANE MELLO CONTRO IL GRANDE FRATELLO VIP

Al Grande Fratello Vip infatti Dayane Mello ha recentemente ricevuto la notizia della scomparsa del fratello e perso l’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò, ora fidanzata di Andrea Zenga. Se questo non bastasse, come ha fatto sapere la sua manager Paola Benegas dalle stories di Instagram, si aggiunge il fatto che in tv verrebbero mostrati solo momenti a lei sfavorevoli: “@grandefratellotv Domani sera fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (S)parlano di lei h24 – ha scritto sul social - Non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti”.

GF VIP, DAYANE MELLO E LA MORTE DEL FRATELLO

Dayane Mello sta infatti attraversando un periodo difficile: “Ha subito un lutto da poco - ha continuato la Benegas su Instgram - e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo! Spero che domani mostriate tutto perché la verità è un’altra! E te @grandefratellotv lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto”.

