Gf Vip. Dayane Mello, crollo psicologico e crisi di pianto nella notte: «Voglio morire». Interviene Pierpaolo Pretelli

Dayane Mello, crollo psicologico e crisi di pianto nella notte: «Voglio morire». Interviene Pierpaolo Pretelli. Nella notte tra sabato e domenica, la modella brasiliana - che poche settimane fa ha perso il fratello Lucas in seguito a un incidente stradale - ha avuto un crollo. Dayane Mello è scoppiata in lacrime in giardino e solo l'intervento dell'ex velino è riuscito a calmarla.

«Voglio morire», ha detto tra le lacrime la modella. Pierpaolo Pretelli, con il quale ha stretto una profonda amicizia, l'ha rassicurata: «Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario».

Dalla veranda assistono alla scena, Adua Del Vesco, Andrea Zenga e Samantha de Grenet che commenta: «Sta buttando fuori un po' di roba. Ha cristallizzato una situazione, che poi fuori elaborerà per bene. Stanotte la faccio dormire con me, così non sta da sola».

Immediati i commenti su Twitter. «C'è ancora chi dice che Dayane sia una stratega. Ha un dolore inimmaginabile». E ancora: «Forza Dayane, siamo con te».

