Gf Vip 7, parte il toto-nomi sul cast: Pamela Prati e Veronica Cozzani (mamma di Belen) pronte. Le indiscrezioni

Con un boom di ascolti, circa un mese fa (dopo 6 mesi di diretta) si è concluso il Gf Vip. Un'edizione fortunata quella di quest'anno per Alfonso Signorini, che si trova, visti i risultati, confermato al timone anche per la prossima stagione. Smantellato il loft di Cinecittà si comincia già a lavorare al cast del 2023. Settembre è vicino e per allinearsi, o addirittura provare a battere, l'audience del 2022 il direttore di Chi dovrà puntare su vipponi straordinari. Se il Gf Vip 6 è stato vinto dalla principessa Jessica Selassiè che nella casa ha riscoperto se stessa diventando donna, a chi toccherà quest'anno portarsi la corona a casa del Gf Vip 7?

Gf Vip 7, caccia ai vipponi: Pamela Prati e Veronica Cozzani pronte

Il toto-nomi è ufficialmente aperto. E il web si infiamma. Spuntano sul settimanale Oggi i papabili primi due concorrenti, anzi le prime due concorrenti: si tratta di Pamela Prati e Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez. La prima, espulsa già durante la prima edizione del reality «starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality..»,si legge sul settimanale.

Anche l'ultima dei Rodriguez cede al reality?

E sulla mamma di Belen si accendono i riflettori. La Cozzani sarebbe infatti l'unica della famiglia Rodriguez a non aver mai partecipato a reality. Dopo la partecipazione di papà Gustavo, Cecilia, Jeremias e Belen all’Isola dei Famosi e quella di Cecilia e Jeremias al Gf Vip 2, a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia a settembre, potrebbe essere proprio mamma Veronica Cozzani. Secondo il settimanale Nuovo non ci sono dubbi. Ma chissà se sarà vero. Certo è che Veronica avrebbe sempre voluto fare spettacolo, ma si è sempre fermata per la sua timidezza. Sara Alfonso Signorini a convincerla? Nel frattempo, Veronica continua a seguire le avventure del marito Gustavo e del figlio Jeremias in Honduras a L'Isola dei Famosi 2022 trascorrendo le proprie giornate con i nipotini Santiago e Luna Marì.

