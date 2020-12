Gerry Scotti commosso a Verissimo parla dei suoi giorni di ricovero a causa del Covid: «Sento un grande peso». Il conduttore ha vissuto momenti difficili, ma ha vinto la sua battaglia e torna in tv con il sorriso e quell'affabilità che lo contraddistingue da sempre. Non manca di ricordare le persone che erano con lui in ospedale.

«Vorrei salutare tutte le persone che erano ricoverate con me e di cui non conosco il nome. Spero siano tornate a casa e stiano bene». Gerry Scotti a Verissimo ripercorre i lunghi giorni passati in ospedale, perché colpito da coronavirus.

A Silvia Toffanin, che gli chiede che tipo di Natale si appresta a festeggiare, lo zio Gerry dice: «Il mio Natale è sempre stato molto casalingo, senza grandi stranezze. Non cambierà molto, ma quest’anno aspetto l’arrivo della mia nipotina – e aggiunge – sentirò il peso del Natale per tutti quelli che non lo staranno vivendo».

