Il comico Cirilli a Civitanova Alta per la festa di San Marone

CIVITANOVA - Dal 18 agosto prendono il via gli eventi di Civitanova Alta in festa, organizzati dall’Azienda dei Teatri e dal Comune di Civitanova Marche, con la collaborazione delle due pro loco cittadine, la società operaia, l’associazione Carabinieri in congedo, la Croce Verde e la Protezione Civile.



Per la festa del patrono San Marone si inizia con il comico Gabriele Cirilli che porta in piazza della Libertà lo spettacolo Mi piace di più. La performance si dipana attraverso il backup del cellulare dell’artista: scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. Il filo conduttore dello spettacolo è la risata, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio. Il coinvolgimento è totale anche perché chi può rimanere indifferente a un “Mi piace”.



I successivi due giorni, invece, si passa alla musica. Mercoledì 19 agosto si esibisce la bravissima Luisa Corna in concerto, sempre in piazza della Libertà; mentre giovedì 20 c’è il primo dei due concerti di Civitanova Classica Piano Festival, la rassegna ideata da Lorenzo Di Bella. Al Chiostro Sant’Agostino è in programma Marco Poeta ‘500 e dintorni: insieme al musicista, Giulia Poeta come voce recitante, Letizia Rossi come cantante; sono previsti interventi di Stefano Papetti e Cesare Catà (in collaborazione con la Pinacoteca civica “Marco Moretti”).

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21.15.



Ingressi gratuiti fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria su www.liveticket.it oppure presso il cine-teatro Rossini, da due giorni prima la data di ogni spettacolo, dalle 18.30 alle 20.30 e in orario di apertura del cinema. Nel giorno di spettacolo ci si può prenotare presso l’infopoint di Civitanova Alta, sempre dalle 18.30.

Apertura straordinaria per la Pinacoteca Moretti.

Info: 0733/812936, 0733/892101, 351/5715757.