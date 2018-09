Vie imbiancate dalla grandine Civitanova Alta sembra piombare in pieno inverno â€‹

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Una violenta grandinata ha imbiancato la spiaggia, le strade e i campi civitanovesi. Poco dopo l’ora di pranzo “chicchi” grandi come noci, qualcuno anche di più, si sono abbattuti su Civitanova. È stata breve ma intensa la grandinata, che ha danneggiato alcune macchine parcheggiate in strada e imbiancato come se fosse neve tutta la città. Nessun quartiere escluso: spettacolare il colpo d’occhio a Civitanova Alta (nella foto), che ieri pomeriggio sembrava essere piombata in pieno inverno.