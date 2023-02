Quanto guadagna Francesca Fagnani? Svelato il cachet per Sanremo della conduttrice di «Belve»

Francesca Fagnani sarà la co-conduttriceper la seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Le quattro co-conduttrici, eccezione fatta per Chiara Ferragni, riceveranno, ognuna, un compenso da 25 mila euro per serata. Le donne che affiancheranno Amadeus sono: Chiara Ferragni (prima e quinta serata), Francesca Fagnani (seconda serata), Paola Egonu (terza serata) e Chiara Francini (quarta serata).

Ma quanto guadagnerà la conduttrice del programma «Belve» per la sua presenza a Sanremo? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna Francesca Fagnani

Francesca Fagnani, che sarà co-conduttrice stasera della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Il cachet, che spetta a Francesca Fagnani, non è molto distante rispetto a quello che è spettato, nel passato, ad altre colleghe che hanno partecipato attivamente al Festival di Sanremo, se si esclude il caso di Chiara Ferragni. Per Francesca Fagnani è previsto un cachet che si aggira intorno ai 25 mila euro.



Chi è Francesca Fagnani

Nel 2001 ha avuto inizio la sua carriera giornalistica, quando ha ottenuto un prestigioso tirocinio presso la sede di New York della Rai. In questa sede ha avuto l’opportunità di maturare le prime esperienze come giornalista e soprattutto di affinare la conoscenza dell’inglese.

rancesca Fagnani si è poi ristabilita a Roma, dove ha cominciato a lavorare in televisione. In uno dei primi programmi che ha condotto, il cui titolo era «Il Prezzo», dedicava ampio spazio alle interviste ai giovani, che stavano scontando la pena in un carcere minorile, a seguito di alcuni reati legati alla criminalità organizzata.

Ha raggiunto la popolarità, però, come conduttrice del programma «Belve» che è stato realizzato nel corso del 2018 insieme ad altri autori. La trasmissione è stata mandata in onda sul Nove per le prime tre stagioni, quelle del 2018 e 2019, per poi passare su Rai 2 dal 2021.