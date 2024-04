Francesca Fagnani: «Ecco quali sono state le interviste più complicate che ho fatto a Belve» GUARDA IL VIDEO

Francesca Fagnani è ripartita davvero alla grande con il suo programma Belve, in onda su Rai2 il martedì sera. Durante la prima puntata della nuova stagione, la giornalista ha intervistato Loredana Bertè, Carla Bruni e Matteo Salvini. La prossima settimana, ovvero martedì 9 aprile, l'ospite più atteso è Fedez. In una recente intervista, Francesca Fagnani ha rivelato quali siano stati gli ospiti più complicati da intervistare e quale sia lo scopo del suo programma.

L'intervista di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani è stata ospite al podcast "Gurulandia", dove ha raccontato: «Quelle in cui sono stata più in difficoltà? Le interviste che per me sono state più delicate sono state quella ad Adriana Faranda la ex brigatista (nel 2018, ndr), ma anche a Cristina Pinto la camorrista (nel 2022, ndr) che non si è mai pentita, si è dissociata.

Perché in questi casi devi stare più attenta. Non bisogna sbagliare».

Poi, la giornalista ha continuato dicendo: «Come rispondo a chi dice che certe persone non andrebbero intervistate perché non meritano visibilità? Questo è un argomento scivoloso e sempre tanto delicato. Però io penso che tutti si possano intervistare, poi dipende come, facendo la domanda, la seconda domanda e la terza domanda. Soprattutto però permettendo a chi ascolta o guarda di avere tutte le carte a disposizione per crearsi un giudizio e farsi un’idea. È un’enorme sottovalutazione del pubblico che ascolta dire ‘non dargli visibilità. Perché è come dire ‘perché poi li manipola, perché dà loro la sua versione che li influenza’. Tu devi costruire la tua intervista in modo che chi ti segue abbia tutti gli elementi per potersi fare un giudizio autonomo. Spesso i personaggi quando sono interpreti del male sono i primi testimoni di quella storia e il testimone va ascoltato sempre».

I programmi preferiti di Francesca Fagnani

Infine, Francesca Fagnani ha concluso dicendo: «Se ho ansia prima di intervistare qualcuno? Io in realtà non soffro d’ansia. Però comunque la vivo come un esame universitario. Il mio programma preferito a parte il mio? A me piace tanto Chi L’Ha Visto di Federica Sciarelli, ma anche Lolita Lobosco».