Fiordaliso e Marco Armani a “Oggi è un altro giorno”: «Quando Eros voleva abbandonare Sanremo...»

Fiordaliso e Marco Armani ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. I cantanti Fiordaliso e Marco Armani sono stati grandi protagonisti dei passati Festival di Sanremo.

Fiordaliso e Marco Armani ospiti di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. La cantante ha raccontato la sua infanzia: «Eravamo poveri - ha rivelato - avevamo l'aiuto del patronato scolastico ma eravamo molto uniti. File di bambini che andavano a scuola mano nella mano, con pioggia o neve. Non avrei mai immaginato di arrivare dove sono oggi, guardavo Sanremo con aria stellare. Mio padre la prima volta nella sua vita ha bevuto quando ho vinto Castrocaro, molto probabilmente una bottiglia regalata da qualcuno».

Fiordaliso, fra i vari Festival di Sanremo a cui ha partecipato, ha ricordato quando nell'edizione del 1982 ha impedito a un giovane Eros Ramazzotti di abbandonare la competizione. Eros ha poi vinto, facendo arrivare al secondo posto proprio Marco Armani: «Eros non si sentiva sicuro, aveva fatto la prima serata e se ne voleva andare a casa. Io sono corsa in hotel nella sua stanza e ho disfatto tutti i suoi bagagli. Poi ha vinto la kermesse con “Una terra promessa”….».

Marco Armani ha confessato che a renderlo famoso è stato Pippo Baudo: «Ero con il mio gruppo, a Bari abbiamo visto una scritta “Cantapuglia”, un festiva che presentava Pippo Baudo. Ci siamo presentati, ci ha fatto cantare, eravamo sotto la pioggia… Ci ha incoraggiato e poi fatto un provino a Roma, alla fine però non hanno preso il gruppo ma solo me».

Marco Armani ha parlato anche della sua carriera: «Nella mia vita non ho sgomitato per arrivare al successo. Ho preso quello del canto come un dono ricevuto, sono fiero di me perché ho detto dei no a cose scomode. Nella mia carriera ho fatto alcuni errori di gestione, momenti in cui bisognava scegliere strade che non ho voluto intraprendere. Il tempo passava e Sanremo, che era la grande vetrina, non è tornato più. Mi sono dedicato ad altre cose».

