Fiordaliso all'ex galoppatoio di San Benedetto fa cantare la Riviera con i suoi grandi successi, l'ingresso è gratuito

SAN BENEDETTO - È Fiordaliso la nuova protagonista degli appuntamenti con la musica italiana all’ex galoppatoio di viale dei Tigli a San Benedetto del Tronto. Il concerto ci sarà oggi, mercoledì 18 agosto, alle ore 21,30.

Nei concerti che sta facendo in giro per l’Italia, Fiordaliso porterà i brani della sua carriera. Ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi, che ancora oggi vengono ascoltati da giovani e meno giovani. Accompagnata dalla sua orchestra, l’artista farà rivivere al pubblico i suoi maggiori successi, dalle ballate romantiche, come “Se non avessi te” o “Il mare più grande che c’è” o ancora “Cosa ti farei”, fino all’immortale e sempre cantato e ascoltato dagli appassionati di musica anni ‘80 “Non voglio mica la luna”.

Ci saranno quindi i suoi successi di Sanremo e sono previsti omaggi musicali agli autori che hanno scritto per lei le canzoni che l’hanno resa famosa. Farà sicuramente emozionare quelli che l’hanno ascoltata sin dagli inizi della sua carriera, ma anche i più giovani, in un concerto, che fa parte di un tour che per lei significa la ripartenza.



Fiordaliso doveva infatti fare il suo tour lo scorso anno, ma le vicende pandemiche non lo hanno permesso. Il “Summer tour” 2020, dunque, lo sta facendo quest’anno, «ripartendo, finalmente, in sicurezza», dice lei stessa sui social. Come per tutti gli eventi, posti limitati e tutti a sedere, distanziamento, norme che lei in particolare ci tiene a rispettare. Uno spettacolo che aveva preparato e che poi è stato fermo per un anno e mezzo. Nella data precedente all’appuntamento odierno di San Benedetto del Tronto, l’artista si è anche commossa, incontrando persone colpite da alcuni lutti a causa del Covid. Lei stessa ha perso sua mamma per il virus, e riconosce che non è facile dare normalità con uno spettacolo musicale.



Ma il messaggio che vuole lanciare è quello che «bisogna ripartire, comunque voltare pagina, cercare di pensare in positivo, rispettare le norme di sicurezza, vaccinarsi, in modo da poter ricominciare con tutto ciò che caratterizza la vita di tutti i giorni, altrimenti non si esce più da questo periodo». Nello spettacolo ha inserito un brano, pubblicato cinque anni fa, sulla violenza domestica e, apprendendo i fatti di Kabul, ha voluto ricordare alle donne vittime di soprusi di avere il coraggio di ribellarsi. Un po’ come fa con il messaggio di non abbandonare gli animali: con lei, nei suoi tour e nei suoi viaggi, porta sempre il suo cagnolino.

Dopo il tour estivo musicale doveva ricominciare con quello teatrale (è anche attrice) con lo spettacolo “Sul lago dorato” con Corinne Clery e Gianfranco D’Angelo. Ci sarà uno stop, dovuto proprio alla recente scomparsa dell’attore. Scomparsa che ha molto colpito Fiordaliso come lei stessa ha scritto sui social: «Presto avremmo ricominciato. Che rabbia, che dolore Gianfranco, eri un’esplosione di vita! Mi mancherai moltissimo». Per partecipare all’evento, voluto dal Comune con Pubbliconcerti e Antonella Ciocca, l’ingresso è libero, ma con prenotazione obbligatoria. Info: 3331676533.

