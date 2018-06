La Riviera si accende lo Shada cala gli assi Fiordaliso e Alan Sorrenti

di Marco Chiatti

Stasera

Domenica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È tutto pronto per l’ultimo weekend di giugno, sperando che all’arrivo dell’estate nel calendario segua anche il bel tempo che la stagione dovrebbe portare con sé.Alan Sorrenti & Fiordaliso, coppia d’assi nel venerdi notte dello Shada a Civitanova Marche. Due esibizioni sotto il marchio “80’s Superstar Italian Graffiti”. Alla Baia Imperiale di Gabicce Mare special guest Young Signorino. Scoppia il divertimento nel venerdì notte per La Terrazza di San Benedetto che propone l’appuntamento ormai consolidato “Hola Chica”. Sempre a San Benedetto, al Medusa, va in scena Allegria “La Sagra Famiglia”. Al Le Gall Club di Porto San Giorgio, Young Summertime Opening Party. Al Naomi di Montemarciano va in scena la speciale Pink Night. Per il Moyto Beach di Porto Sant’Elpidio due sale, doppio divertimento con Latin Style y Latin Power. Da non dimenticare anche il venerdì giovane TnT del Cayo Coco di Porto Recanati. Domani Allo Shada di Civitanova, serata evento con una consolle di peso: ospiti speciali Sylvain Armand e Mark Lanzetta. Il Le Gall di Porto San Giorgio va con un altro ospite da non perdere: in consolle il dj produttore marchigiano famoso in tutto il mondo Samuele Sartini. Al Mamamia di Senigallia in concerto in esclusiva assoluta gli Olodum. Torna finalmente in Italia, dopo anni di assenza... Olodum è un bloco-afro (gruppo organizzato con ispirazione nella musica e cultura africana), del carnevale della città di Salvador. Opening Summer Season per il Mia Clubbing di Porto Recanati, che apre le porte all’estate con l’evento Mamacita. Il Naomi di Montemarciano presenta invece un ospite che sarà apprezzato da tutte le girls, Luigi Mastroianni direttamente da Uomini & Donne. La Terrazza di San Benedetto, è Easy Chic con la buona musica, la bella gente. Bagni Andrea a San Benedetto Del Tronto propone “Uno spettacolo di cena” un must per l’Estate 2018. Allo Chalet Beach di Montemarciano serata Sarabanda con regali alla cena spettacolo c’è White Angel + il vocalist Alex F, a seguire Enrico Filippini. Al Cayo Coco di Porto Recanati si baila latino con l’animazione dei due staff Mundo Latino + Floridita. Mentre allo Chalet Del Mar di Fano, Shake It, hiphop, hit radio, reggaeton, dancehall, edm, trap.Inaugurazione de “La Domenica Italiana” per La Terrazza di San Benedetto del Tronto.