Fiordaliso e Alan Sorrenti incantano allo Shada Selfie e abbracci con i fan

CIVITANOVA - In una delle prime serate davvero estive pioggia di stelle allo Shada di Civitanova che è stato teatro di un curioso ritrovo fra personaggi, ospiti programmati, artisti venuti spontaneamente a trascorrere una serata. L’appuntamento prevedeva infatti una coppia d’assi: Alan Sorrenti & Fiordaliso, due esibizioni sotto il marchio “80’s Superstar Italian Graffiti”, un’altra delle proposte esclusive che Aldo Ascani direttore artistico del progetto, questa settimana si è inventato. È partita subito Fiordaliso, apparsa in forma fisica notevole, che ha scaldato la platea con i suoi successi fra cui la sempre applauditissima “Non voglio mica la luna”, scritta fra l’altro da Zucchero Fornaciari nel 1984. Molto apprezzato anche il suo percorso fra tanti brani di successo degli anni ’80 che hanno stregato il pubblico. Il testimone è poi passato ad Alan Sorrenti, voce rimasta praticamente intatta negli anni. Da quel lontano 1977 quando a Los Angeles, con la complicità di Jay Greed, già collaboratore degli Steely Dan, nacque “Figli delle Stelle”, mitico brano che ha recentemente festeggiato 40 anni di storia con un cofanetto pubblicato dalla Universal. Non sono mancati poi gli altri grandi successi: “Tu sei l’unica donna per me”, “Non so che darei” e “Paradise beach”. La serata ha inoltre visto la presenza di Max Giusti, reduce dal successo del suo spettacolo in piazza a Civitanova, in compagnia del cugino comico e attore marchigiano Piero Massimo Macchini. Salutato dall’amico Aldo Ascani anche Paki dei Nuovi Angeli, omaggiato con il successo “Donna Felicità”.