Ficarra e Picone e l'addio a Striscia: «Grande Fratello e polemiche? Ecco qual è la verità»

Ficarra e Picone via da Striscia la Notizia, per quale motivo? Sui social negli ultimi giorni si sono rincorse le voci sui motivi dell'addio (o arrivederci) della coppia di attori siciliani: qualcuno sosteneva di mancata condivisione di idee sul palinsesto Mediaset, altri tiravano in ballo una polemica col Grande Fratello. Voci che però Ficarra e Picone si affrettano a smentire dai loro profili social, parlando di semplice volontà dell'azienda di «rimescolare le carte».

«Il nostro 'addio' a Striscia - scrivono i due attori - ha avuto un impatto mediatico che non ci aspettavamo. In tantissimi ci avete riempito di affetto, e di questo vi ringraziamo. Sentiamo però l'esigenza di dirvi che sui social e su molti giornali si stanno avanzando una serie di ipotesi per spiegare il motivo della nostra scelta. Alcuni dicono che avremmo avuto da ridire sul palinsesto Mediaset, altri che siamo in aperta polemica col Grande Fratello, altri ancora che siamo vittime di fantomatici poteri forti, ecc.».

«Nulla di tutto questo - sottolineano - Come abbiamo più volte ribadito, abbiamo solo voglia di rimescolare le carte. Tutto qua. Non scomodiamo quindi altre supposizioni. Cosa ci riserva il futuro? Abbiamo tanti sogni e speriamo di realizzarli presto. Vi abbracciamo con affetto e ci vediamo in giro», concludono i due.

