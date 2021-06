Le Lame Rosse tra meraviglia e incanto, sono il paradiso degli escursionisti

FIASTRA - Le Lame Rosse sono uno dei luoghi più noti delle Marche, conosciuto da escursionisti e appassionati di vita all’aria aperta. Un luogo magico, che ha saputo conquistare con il passare del tempo centinaia di migliaia di turisti. Le Lame Rosse sono situate sopra il lago di Fiastra, nella frazione di San Lorenzo al Lago, Comune di Fiastra, in provincia di Macerata, tra il monte Fiegni (1323 m. slm) e il monte Petrella (1155 m. slm.). Sotto di esse scorre il fiume Fiastrone che ha origine dall’omonimo lago parte del parco dei monti Sibillini.

I percorsi possibili per arrivare alle Lame Rosse sono svariati ma il più comune è quello che parte dal lago di Fiastra, giungendo a destinazione lungo un percorso semplice e breve. Il paesaggio è incredibile e varia tra lunghi tratti di rigogliosa vegetazione, brevi scorci sul lago fino ad un paesaggio quasi marziano a causa del tipico colore rosso delle Lame. Oltre a ricci, istrici, scoiattoli e cinghiali, è possibile anche alzare lo sguardo e poter ammirare anche rapaci come il biancone, il falco pellegrino, astore, gufo reale e civetta. Una volta arrivati sul posto, è consigliabile utilizzare un parcheggio poco distante dalla partenza del percorso, per poi iniziare ad incamminarsi lungo un sentiero che parte attraversando la diga del lago. Dopo aver superato la diga il percorso prosegue lungo una strada sterrata e poi il passaggio successivo è quello dell’attraversamento di una lecceta, dove è quella di un sentiero piuttosto piacevole da percorrere anche se sono presenti alcune zone di pendenza piuttosto accentuata. L’ultimo tratto del cammino è anche quello più intenso ed evocativo, perché risalendo una piccola vallata con fondo ghiaioso ecco apparire in tutta la loro bellezza e maestosità le Lame Rosse.

L’arrivo alle Lame Rosse è quasi una rivelazione, la scoperta di un luogo che sembra richiamare i celebri canyon americani, una visione quasi “western”, figlia del tempo e delle mutazioni atmosferiche avvenute nel corso degli anni. Una passeggiata che ben si adatta a tutte le età e con un minimo di esperienza, allenamento ed ovviamente scarpe chiuse ed adatte al tragitto. Una strada possibile da percorrere tra andata e ritorno (nei 7 chilometri circa di percorso) in circa 3 ore, evitando ovviamente i momenti più torridi delle giornate estive. Altra accortezza è quella di portare con sé una buona scorta d’acqua per completare il percorso senza eccessivi problemi. Oltre alle Lame Rosse è impossibile non ammirare il lago di Fiastra, bacino lacustre d’origine artificiale i cui lavori sono iniziati nel 1955 allo scopo di fornire energia elettrica nella Vallata del Fiastrone, fiume di cui è il principale immissario.

Altro luogo dal grande impatto storico e culturale presente in zona è la Grotta dei Frati, uno dei luoghi più magici della valle del Fiastrone. Qui sono vissuti dall’undicesimo secolo diversi eremiti facendo voto di totale povertà e ritiro.

