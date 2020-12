Sanremo 2021, Fedez pronto a sbarcare al Festival: ha presentato una sua canzone. Amadeus prepara la lista dei Big

Fedez a Sanremo 2021. Non è solo una suggestione ma molto molto di più. Infatti il cantante, che è stato premiato proprio ieri con l'ambrogino d'oro, ha inviato una canzone ad Amadues per partecipare alla prossima edizione della kermesse musicale italiana.

I nomi di tutti i cantanti "big" che saliranno sul palco dell'Aristono dal 2 al 6 marzo 2021, saranno ufficializzati il prossimo 17 dicembre, durante la sera finale della selezione per le Nuove Proposte, che andrà in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Ma è proprio in questi giorni che Amadeus, direttore artistico del Festival oltre che conduttore di Sanremo 2021, sta ascoltando le tantissime proposte arrivate, alcune proprio negli ultimissimi giorni. Un arrivo così massiccio di proposte last minute che hanno protratto il lavoro di Amadues oltre quello che lo stesso conduttore probabilmente pensava, costringendolo in alcuni casi a rivedere i suoi piani.

Quel che è certo è che ad oggi non esiste una lista chiusa, ma quel che è certo - come ha già scritto Ilfattoquotidiano.it - è che Fedez ha presentato una canzone inedita per la gara del Festival di Sanremo 2021.

