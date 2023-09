Federico Nicotera e Carola Carpanelli, scontro a Uomini e Donne: «Mi ha preso in giro, finito l’hype è scappata»

Un amore durato poco, ma dopo sette mesi di tira e molla in studio a Uomini e Donne e altri due di convivenza fuori. Federico Nicotera, uno dei tronisti più amati dell'ultima edizione del programma di Maria De Filippi, e Carola Carpanelli, sono tornati oggi nello studio a raccontare i motivi della fine del loro rapporto. Pochi mesi dopo la scelta con conseguente convivenza, l'ex corteggiatrice ha deciso di mettere un punto alla relazione: «Troppa gelosia di lui, mi sentivo sotto pressione. Abbiamo iniziato a litigare, la situazione in casa era diventata invivibile. Così me ne sono andata», ha detto Carola in studio. La risposta di Federico, tra i due quello che è sembrato più dispiaciuto della fine del rapporto, non è tardata:«Il tuo obiettivo era quello di stare sulle copertine, te la potevi studiare meglio». Nella puntata andata in onda oggi 21 settembre, è dovuta intervenire anche Maria De Filippi quando tutto lo studio era dalla parte di Federico.

Federico e Carola, le due versioni

«All'ennesima litigata sono andata via - ha detto Carola -.

Ho deciso di andarmene e non ho mai cambiato idea. Prendere e spostare tutta la mia vita per una storia con una persona che guardo e che non credo sia la persona con cui voglio stare tutta la vita, non ha senso. Ho visto un lato di lui che prima non avevo visto».

«Improvvisamente è svanito tutto? - ha risposto lui -. Sono una persona gelosa e non l'ho mai nascosto. Sono premuroso, le liti nascevano per un senso di protezione nei suoi confronti. Sei venuta qua, facevi più bella figura dicendo che non te la sentivi di affrontare una relazione del genere. L'amore non sparisce dopo una settimana. Ho perso 7 kg, ho sofferto. Alla base c'era un sentimento forte».

Federico poi ha accusato la sua ex fidanzata di aver detto "sì" solamente per godersi i riflettori del post-scelta: «Ti dico io cosa è successo. Siamo usciti da qui ed era tutto apposto. Avevi vinto, volevi uscire con me, ti sei goduta l'hype, ma dura due mesi l'hype, poi sparisce. Ti sei goduta tutto quello che c'è dopo il programma, appena si è normalizzata la cosa sono nati i problemi. Io posso essere mezzo matto, però farmi credere che gli asini volano no. Se vai via per una litigata, sinceramente no. Hai creato problemi dove non c'erano. Ho fatto il cagnolino suo, mi sentivo sbagliato. Hai cercato un problema perché era finito l'hype». Carola nel corso della trasmissione è anche scoppiata a piangere, tanto da spingere Maria a "difenderla" quando anche il pubblico la attaccava.