Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati?Il post di lui su Instagram: «Non è una colpa averci creduto»

Sono giorni che il gossip insinua che Federico Nicotera, ex tronista di Uomini e Donne e Carola Carpanelli si fossero detti addio. Ma è finita davvero tra i due? L'ex tronista, nelle ultime ore, ha pubblicato una frase nelle sue Instagram stories che ha messo in allarme tutti i fan dei Nicotelli. Ma facciamo un passo indietro. Nei giorni scorsi è stata proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e donne a confermare che i due stavano attraversando un momento difficile. Ora andiamo a vedere di cosa si tratta l'ultimo post Instagram pubblicato da Federico Nicotera.

La frase di Federico Nicotera

«Non è una colpa averci creduto.

Non mi sono mai nascosto. Me stesso, sempre, con pregi e difetti che avete visto. Questo è tutto», ha scritto Federico Nicotera nelle sue Instagram stories. Insomma, a quanto pare, in virtù di quanto già raccontato precedentemente da entrambi, il post Instagram pubblicato da Federico Nicotera, sarebbe stato percepito dai fan come una conferma della fine della loro relazione.

E quindi, riusciranno i due a trovare un punto di incontro e chiarirsi?

Non ci resta che aspettare.