Federico Mondelci e Paolo Biondi in concerto su ​Visioninmusica

OSTRA VETERE - Giovedì 11 giugno, alle ore 19:00, Visioninmusica offrirà a tutti gli ascoltatori in rete una nuova performance "Live at Home". Da Ostra Vetere sarà Federico Mondelci, uno dei maggiori e più apprezzati sassofonisti del panorama musicale internazionale, in duo con il pianista Paolo Biondi, il protagonista di un concerto con in programma alcuni brani tratti dal proprio repertorio. Verranno eseguiti infatti i Preludi for sax and piano di George Gershwin nell'elaborazione di Fabio Masini, il primo movimento della Sonata per sax alto e piano di Phil Woods, Soledad e Ausencias di Astor Piazzolla e Pequeña Czarda di Pedro Iturralde.



La diretta andrà in onda in streaming sul canale YouTube di Visioninmusica e come sempre, nel corso del collegamento, si potrà contribuire volontariamente a personali donazioni a favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, città natale di Visioninmusica, a sostegno del diritto alle migliori cure per i pazienti colpiti da Covid-19 nel contesto di una sicurezza sanitaria di interesse generale.

Info e modalità per donare al seguente link: https://www.aospterni.it/pagine/donazioni



I live proseguiranno nell'ultima settimana della rassegna con Daniele Bengi Benati (15 giugno) e Rebel Bit (22 giugno).

Oltre all'accessibilità sul canale YouTube di Visioninmusica, sarà inoltre disponibile il link alla pagina del concerto in diretta sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter ufficiali del festival.



Visioninmusica "Live at Home" fa parte di “JIP ON STREAMING”, il primo festival nazionale di jazz sul web, lanciato da Jazz Italian Platform.

Visioninmusica è socio fondatore di Jazz Italian Platform (JIP), associazione nazionale di promoter, assieme a Umbria Jazz, Bologna Jazz Festival, Jazz in Sardegna, Jazz Network, Pomigliano Jazz, Saint Louis College of Music, Veneto Jazz. JIP condivide sulle sue pagine social tutte le iniziative dei propri associati. © RIPRODUZIONE RISERVATA