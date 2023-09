Un gradito ritorno ad Ancona: Giancarlo Alessandrini, il “papà” grafico di Martin Mystère, propone alla Galleria Papini, in via Bernabei, una ricca collezione di disegni. Si inaugura sabato 9 settembre la mostra “Fantasy”. È stato scelto questo titolo perché, incentrata sulle tavole originali tratte dal fumetto “Oltremare”, sceneggiato da Vincenzo Beretta, la mostra ha per tema l’invenzione pura di ambienti, personaggi e situazioni. È “fantasy” tutto ciò che crea questo artista, più volte premiato, di origine marchigiana: una fantasia, la sua, che si materializza per la capacità innata di rappresentazione grafica, la sua dote più spiccata. Con la fantasia immagina cose che nessuno ha mai visto.



Visi ed espressioni



Le persone, uomini e donne, che escono dalla punta della sua matita, sono quanto mai esplicite. Colpisce, da sempre, editori e lettori la sua abilità nel restituirci visi, espressioni, posture e atteggiamenti. E poi, dal sodalizio collaborativo con grandi autori del fumetto, nascono storie che superano l’immaginazione di chiunque, che proiettano il lettore in mondi fantastici e insieme “possibili”. «Ciò che colpisce maggiormente – scrive in catalogo Michele Servadio - è la sua grande abilità nel tratteggiare i volti dei suoi personaggi, dei quali riusciamo a comprendere quasi immediatamente le emozioni, le speranze e le paure, in poche parole i sentimenti più profondi. La linea di Alessandrini è infatti modulata e sinuosa, potremmo affermare addirittura emozionale, e proprio grazie a questa egli riesce a coinvolgere emotivamente i suoi lettori durante la narrazione delle sue storie fantastiche». E continua: «Grazie al suo sapiente tratto emergono luoghi misteriosi e perturbanti in cui condottieri, eroine e cavalieri vivono mirabolanti avventure all’interno di luoghi incantati, fra cui maestosi castelli e arene neoclassiche. Il suo tratto inconfondibile e la sua capacità di modulare la linea consentono al suo disegno di divenire vera e propria narrazione fumettistica, grazie anche al sapiente uso delle iconografie tipiche del genere fantasy, dove non mancano maghi incantatori, draghi volanti e le mitiche città del cielo». Oltre alle tavole di “Oltremare”, edito e distribuito in Francia, saranno presenti in mostra, che resterà aperta fino al 24 settembre, dal giovedì alla domenica, dalle 17.30 alle 19.30, alcuni disegni originali per altre pubblicazioni, compresi quelli per Martin Mystère, di cui verranno esposte alcune vignette stampate in grandi dimensioni.