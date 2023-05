FANO - Elio Germano e i giovani attori e studenti fanesi insieme per lavorare intorno al progetto “Fano con Ruggero Ruggeri”, che prevede una tre giorni, da giovedì a sabato 25 alla Rocca Malatestiana, incentrata sulla figura del più grande interprete italiano del Novecento, nato a Fano nel 1871, e il suo legame con Pirandello.



Il coinvolgimento



Avviato nel 2022, il progetto intende cogliere questo virtuoso rapporto artistico quale ispirazione per strutturare un programma culturale di rilievo, coinvolgendo la città di Fano e le sue Istituzioni di riferimento, in una proposta che indaghi il teatro di Pirandello e il suo rapporto con l’innovazione teatrale. Inoltre il progetto è particolarmente dedicato alle proposte dei giovani per renderli partecipi in opere dove «le contaminazioni e le interazioni artistiche – dichiara il curatore del progetto prof. Massimo Puliani - e le sperimentazioni con le nuove tecnologie possano esaltare l’innovazione apportata da Pirandello alla tradizione teatrale». Proprio in questa chiave di lettura di Pirandello, che ha dedicato le sue opere a Ruggero Ruggeri, a cominciare da “Sei personaggi in cerca d’Autore”, il programma alternerà momenti storici con grandi registi e attori a eventi spettacolari con mostre e video artistici di giovani videomaker dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Partecipa con una sua opera al meeting internazionale intitolato “Pirandello Skenè” (in programma il 25 maggio) l’attore Elio Germano, già interprete del film dedicato a Leopardi “Il giovane favoloso”, che proporrà un’Opera in 3D “Così è (o mi pare)” a cui 150 spettatori potranno assistere in modo profondamente immersivo con un sistema Vr.



Il programma



La giornata di giovedì, 25 maggio, partirà dalla Rocca (in caso di maltempo dalla Pinacoteca San Domenico) alle 9,30 con i saluti istituzionali, per proseguire con la visione delle installazioni di alcuni studenti dell’Accademia di Macerata. Dalle 10,30 l’approfondimento avverrà con Il meeting europeo Pirandello Skenè “Segni pirandelliani e riflessioni sulle Nuove Tecnologie dell’Arte” con la partecipazione di Carlo Simoni e Arianna Ninchi e gli interventi accademici di illustri professori dell’Università di Firenze, delle Accademie di Belle Arti di Urbino, Venezia e Macerata, dell’Università La Cattolica di Milano e della Escuela de Arte Carlos P. Siquier di Almeria (Spagna). Lo spettacolo di Elio Germano, preceduto dalla videointervista in esclusiva all’attore a cura di Lisa Leone, Danilo Coppola e Antonio Lepenna, è programmato alle 16,30 e alle 21.15. Il 26 e 27 maggio spazio alle performance alla Pinacoteca San Domenico e al percorso teatrale e audiovisivo nella casa natale di Ruggeri (Palazzo Bracci Pagani) che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 a partire dalle ore 16.



Il gran finale



Sabato, 27 maggio, alle ore 16 nella Pinacoteca San Domenico, sarà anche l’occasione per assistere a “L’uomo dal fiore in bocca” in una versione onirica con i pensieri femminili, con gli attori e le attrici selezionati al Premio Ruggeri Under 30: Louis Marreiros, Luca Petrelli, Davide Simonetti e Giulia Bocciero, con la drammaturgia di Andrea Carnevali e il coordinamento registico a cura di Arianna Ninchi e Massimo Puliani.