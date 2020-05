“Fabriano InAcquarello”, una settimana di incontri sul web

FABRIANO - Conto alla rovescia finito: parte l’undicesima edizione di “Fabriano InAcquarello”. Dal 25 e fìno a domenica 31 maggio la grande kermesse dell’acquarello si “trasferirà” in digitale, rispettando le normative e le restrizioni legate all’espansione del Coronavirus, ma senza dimenticare l’importanza della cultura e dell’arte come mezzo di condivisione e comunicazione.



Riprogrammato il concorso

Per l’edizione 2020 l’aspettativa era di oltre 2.500 artisti partecipanti (lo scorso anno presenti in città oltre 2.000 tra artisti ed ospiti) provenienti da 80 paesi del Mondo, con oltre 1.400 opere selezionate in esposizione e con un catalogo di oltre 1.500 lavori in rappresentanza dell’acquarello contemporaneo internazionale, ma le disposizioni legate all’espansione del virus hanno reso necessaria la riprogrammazione. Quindi convegno online, performance artistiche, lezioni, conferenze e tavole rotonde con appuntamenti sui canali YouTube e Facebook dell’Associazione InArte (organizzatrice dell’evento), con la curatrice e presidente dell’associzione Anna Massinissa che ha coordinato la comunità internazionale di leader referenti per 80 paesi del mondo. Per supplire alla mancanza del “fare arte insieme a tante culture del mondo”, le sere del 25 e del 31 maggio FabrianoInAcquarello proporrà un doppio appuntamento di 12 + 12 ore di maratona pittorica a cui potranno aderire tutti gli artisti o aspiranti tali del mondo. «Se anche i cittadini di Fabriano volessero partecipare alla maratona, possono ovviamente farlo – spiegano dall’Associazione InArte – seguendo le orme dell’Associazione Microclima, veterana di FabrianoInAcquarello per aver accompagnato in musica gli artisti nelle performance pittoriche in notturna degli scorsi anni, che anche quest’anno non mancherà di partecipare con performance sonore che sono in coro di preparazione».



I protagonisti

«Sono 66 i protagonisti internazionali del convegno – spiegano dall'Associazione InArte ideatrice ed organizzatrice del convegno – artisti, curatori e critici d'arte, che, affrontando la sfida, si sono generosamente messi a disposizione dell'organizzazione fabrianese. Fra essi Maestri sia italiani che internazionali di grande rilievo, insieme ad Artisti testimonial delle culture del mondo, e a ben due fabrianesi. Il primo è Gabriele Mazzara, il secondo è Francesco Fantini, che condurrà una conferenza sulla storia dell'Arte fabrianese».