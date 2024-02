Concorsi Inps, in arrivo bandi per mille posti: le sedi, i requisiti e come funzionano le assunzioni

Mille posti di lavoro all'Inps in arrivo il concorso. Lo prevede il nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 a causa della carenza di personale, soprattutto nelle regioni del Nord Italia. Nei prossimi due anni previsti nuovi bandi per diverse posizioni.

Le prossime assunzioni previste

Nel 2022 il concorso per 1858 funzionari non è stato sufficiente. Per questo motivo sono stati assunti oltre 4100 vincitori nell'ultimo concorso e altri 700 da precedenti graduatorie. Il motivo è presto spiegato: l'Inps è stato interessato da nuovi adempimenti come l'Assegno Unico, l'Assegno di inclusione, la Carta spesa, gli sgravi contributivi per le donne. L'obiettivo è di coprire 29mila unità, ma solo 28mila sono coperte. Quindi sono previste assunzioni per mille posti, da Area B ad Area C, per coprire i pensionamenti previsti durante l'anno. In più, l'analisi della relazione programmatica 2024-2026 evidenzia che il flusso delle immissioni in servizio risulta inferiore alle uscite in particolare nelle sedi del Nord Italia.

Le sedi delle assunzioni

Ecco le sedi carenti di personale nelle quali sono previste le assunzioni.

Lombardia: DCM Milano e in tutte le province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona,

Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese;

Friuli Venezia-Giulia: Pordenone, Trieste, Udine, Gorizia;

Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania Cusio Ossola, Vercelli);

Trentino-Alto Adige (Trento;

Valle d’Aosta: Aosta;

Veneto: Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza

Requisiti e titoli di studio richiesti

Dirigenti (informatici e amministrativi);

Funzionari informatici;

Funzionari sanitari;

Funzionari tecnici;

Assistenti (Ex Area B);

Per l'area funzionari il titolo di studio richiesto è la laurea (sia vecchio ordinamento che triennale e magistrale) mentre per gli assistenti è sufficiente il titolo di studio e il diploma di scuola secondaria superiore.

Come avvengono le assunzioni dei funzionari Inps

Le assunzioni di funzionari amministrativi per circa 2000 unità nel 2024 e 2025, dovrebbero avvenire con lo scorrimento di graduatorie esistenti e, in caso di esaurimento delle graduatorie, con nuovo concorso.

Oppure con progressione verticale di personale già in servizio e scorrimento di altre graduatorie vigenti.