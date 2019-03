Ex Miss Universo muore d'infarto: Lotte van der Zee aveva solo 20 anni

Lotte van der Zee, modella tedesca e Miss Teen Universe del 2017, è morta per un attacco di cuore in Austria, dove si trovava con la famiglia in vacanza sulla neve per festeggiare il suo 20esimo compleanno. A trovarla senza conoscenza nella sua stanza sono stati i genitori:

La nostra perla non ce l’ha fatta. È incredibilmente surreale che non sia più accanto a noi

Nel ricordarla, i genitori hanno voluto pubblicare sul social l'ultima foto di Lotte: è sulla neve, con un sorriso smagliante, ignara della tragedia che da lì a poco l'avrebbe travolta. "La nostra perla non ce l'ha fatta - hanno scritto il padre e la madre della ragazza - tutto è morto mercoledì 6 marzo alle 22:47. È incredibilmente surreale che la nostra amata Lotte non sia più accanto a noi. I nostri cuori sono veramente spezzati. Vorremmo ringraziarvi ancora tutti per i messaggi di sostegno e di buon cuore".

Il giorno in cui ha avuto l'infarto, la bellissima Lotte van der Zee già si era svegliata dicendo di non sentirsi molto bene, qualcosa non quadrava, e non era neanche andata a fare colazione. Poi la tragedia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

» ha detto la famiglia.