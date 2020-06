Elisa Isoardi lascia La Prova del Cuoco: «Colpa della mia relazione con Matteo Salvini? Sono solo cattiverie»

Elisa Isoardi concluderà l'ultima stagione de La Prova del Cuoco. Il celebre programma di cucina di Rai1 chiude i battenti e c'è chi dice che nella vicenda c'entri qualcosa la relazione tra la conduttrice e l'ex vice premier Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: le prove della rottura. E rispunta Andrea Iannone

«Questa è una cattiveria, un modo per portarmi dentro una realtà che non mi appartiene», con queste parole Elisa smentisce le voci durante un'intervista a Il Fatto Quotidiano. «Finora non c’è nulla di ufficiale da parte della Rai. Il modo di intrappolarmi in una condizione dalla quale sono venuta fuori da anni». La Isoardi conduzze La Prova del Cuoco già nel 2009, quando ancora non aveva alcuna relazione con Salvini, per questo precisa: «Incasellarmi adesso è un atto di perfidia».

Elisa ammette di essere concentrata sul lavoro, chiarendo che la Rai non ha ancora preso alcuna decisione e sulla relazione con Salvini ribadisce: «È stato tutto così trasparente, sincero, senza un filo di strumentalizzazione da parte mia. Storia nata per amore e chiusa quando il sentimento è andato declinando».

Ultimo aggiornamento: 13:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA