Domenica In, gli ospiti di Mara Venier di domani: Massimo Ranieri, Roberto Bolle, Clementino e l'oroscopo per il nuovo anno

Grandi ospiti per la sedicesima puntata di Domenica In. Domenica In, in onda domenica 27 dicembre su Rai1 dalle 14:00 con la conduzione di Mara Venier, avrà come protagonisti numerosi ospiti fra cui Roberto Bolle, Massimo Ranieri, Clementino e l’astrologo Simon And The Stars per dare alcune anticipazioni sull’oroscopo del nuovo anno.

Domenica In, con la regia di Flavia Unfer, si apre con l’attualità e uno spazio dedicato al “Vaccine-Day”, la giornata che segna l’avvio ufficiale in Italia e in Europa della campagna di vaccinazione: in collegamento il Ministro della Salute Roberto Speranza mentre in studio interverrà il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. A seguire il Prof. Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

Da Milano si collegherà l’etoile Roberto Bolle per presentare la quarta edizione dello show “Danza con me”. Poi spazio alla musica con Massimo Ranieri, che canterà i suoi successi e alcuni brani tratti dal suo nuovo album “Qui e adesso”, e Clementino, giudice nel talent musicale “The Voice Senior”, che si racconterà tra vita privata e carriera oltre ad esibirsi con il nuovo singolo “Partenope”.

