Elisabetta Gregoraci, Natale con Flavio Briatore e Nathan Falco. L'accusa dei fan: «Hai preso in giro Pierpaolo Pretelli»

Elisabetta Gregoraci dopo il Grande Fratello Vip trascorre il Natale assieme a Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Quando ha lasciato il reality Elisabetta Gregoraci aveva fatto sapere di voler trascorrere le feste in famiglia e così è stato. Alcuni fan sul social però l’hanno criticata per via della sua "amicizia speciale" durante il reality con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci ha postato dal suo account instagram uno scatto che la vede, vestita di rosso, posare in casa assieme al figlio Nathan Falco e all’ex marito Flavio Briatore, seguito da una didascalia in cui fa gli auguri per le feste ai suoi follower. La condivisione ha fatto subito il boom di like e ricevuto numerosi commenti entusiastici per la bella foto di famiglia.

Alcuni fan però hanno storto il naso e, pensando a un ritorno di fiamma fra Elisabetta e l’ex Flavio Briatore, l’hanno subito accusata di aver preso in giro durante il reality l’ex coinquilino Pierpaolo Pretelli, che ora in realtà è molto vicino alla neo entrata Giulia Salemi. I commenti però sono appunto sopratutto positivi e vedono di buon occhio questa riunione natalizia.

