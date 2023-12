Diletta Leotta, torna il podcast "Mamma Dilettante 2": Federica Pellegrini è la super ospite

Dal 18 dicembre partirà la seconda stagione di “Mamma Dilettante”, il podcast condotto da Diletta Leotta. Dopo il successo della prima stagione che ha accumulato oltre 20 milioni di views, la speaker di Radio 105, volto Dazn amatissimo del calcio nazionale e internazionale torna a parlare di gioie e dolori della maternità e del ruolo di genitore nella società di oggi.

In dieci puntate inedite prodotte da Dopcast, disponibili ogni lunedì e giovedì su Youtube, social e piattaforme di distribuzione podcast come Amazon Music, Spotify e Apple Podcasts, si alterneranno personaggi tra i più vari del mondo dello spettacolo a raccontare la propria esperienza di genitore.

Tra le novità del talk ci sarà la rubrica “Le parole peso”, ovvero tutto quello che un giorno mamme e papà si troveranno a dover spiegare ai propri figli superando timori e imbarazzo.

Il primo ospite di “Mamma Dilettante 2” nella puntata d’apertura del 18 dicembre è la campionessa di nuoto Federica Pellegrini, in dolce attesa e prossima al parto della sua primogenita proprio alla fine dell’anno. La Divina – questo il soprannome dato all’atleta nel corso degli anni per i suoi meriti sportivi – ha condiviso sui social il primo cambio per la bambina di cui non ha voluto rivelare il nome. Con Leotta, mamma da quattro mesi circa della piccola Aria avuta dal portiere tedesco Loris Karius, discuterà della decisione di partorire in acqua e della volontà di farla crescere sotto il segno dello sport.

E poi sarà il turno di Francesca Maria Novello, compagna di Valentino Rossi e mamma di Giulietta, che già mostra i primi segnali di voler seguire le orme del padre campione di motociclismo. Seguirà Aurora Ramazzotti, che si aprirà con la presentatrice catanese sui problemi post partum, e Alice Campello, moglie del calciatore Álvaro Morata e super mamma alle prese con 4 figli. E ancora Martina Stella, mamma moderna e sostenitrice dell’idea di libertà da trasmettere ai figli, mentre Antonella Clerici racconterà delle sue difficoltà ora che la figlia attraversa la difficile fase dell’adolescenza. Con l’imprenditrice e attrice Cristina Marino, moglie dell’attore Luca Argentero, Leotta affronterà il tema del benessere fisico e mentale delle giovani mamme.

Federica Nargi e Alessandro Matri sono chiamati a confrontarsi su come intervenire quando i due genitori hanno visioni totalmente opposte riguardo l’educazione dei figli, mentre Luca Trapanese, riporterà la sua esperienza tra pregiudizi e burocrazia per ottenere l’affidamento della piccola Alba, affetta da sindrome di Down. L’uomo ha raccontato la sua storia nel libro “Nata per te” del 2018 da cui il regista Fabio Mollo ha tratto il film omonimo uscito nelle sale italiane il 28 settembre scorso.