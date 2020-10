Cuochi d'Italia, che sfida tra Marche ed Emilia Romagna. Tanta attesa per vedere all'opera Lorenzo Zoppi

​Uno dei due concorrenti della nuova puntata di Cuochi d’Italia - All Stars, in onda martedì 27 ottobre, alle 19.30, in prima assoluta su TV8, si chiama Lorenzo Zoppi e proviene da Ancona.

Nella contesa di domani tra regioni italiane, infatti, saranno protagoniste proprio Marche ed Emilia-Romagna, che si contenderanno la vittoria a suon di piatti tipici della propria tradizione, cercando di conquistarsi il voto positivo dei due chef in giuria.



In questo episodio di Cuochi d’Italia - All Stars, condotto da Cristiano Tomei e prodotto da Banijay Italia, al fianco di Gennaro Esposito a giudicare la sfida culinaria ci sarà lo chef Davide Palluda.

Durante le 40 puntate di Cuochi d’Italia - All Stars si sfidano tra loro i vincitori delle scorse edizioni e i concorrenti più apprezzati, seppur non vincitori. Ogni puntata, un nuovo chef affiancherà Gennaro Esposito in giuria: oltre a chef Palluda, ci saranno Alessandro Borghese, Igles Corelli, Bruno Barbieri, Diego Rossi, Giuliano Baldessari e Tano Simonato. Il fortunato vincitore dell’edizione porterà a casa il premio finale di 10.000€ in gettoni d’oro.