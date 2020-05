Contagiato anche Andrea Bocelli: «Ho avuto il coronavirus, ho appena donato il plasma»

Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus. L'artista infatti stamattina è andato al centro prelievi dell'ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma ai fini dello studio, coordinato dall'Aoup, sulla cura per i malati di Covid-19. L'artista è stato infatti tra i casi positivi di Coronavirus come svelato dai lui stesso stamani: la scoperta il 10 marzo scorso dopo aver fatto il tampone.

Fuori dall'ospedale Bocelli ha spiegato di non aver avuto particolari problemi: un pò di febbriciattola ma in pratica è stato un asintomatico. Contagiati, ha spiegato, anche la moglie, che a sua volta ha donato il plasma, e i due figli.



