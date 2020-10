Il concorso fotografico “Mario Carafòli” al Goldoni di Corinaldo

CORINALDO - Il Comune di Corinaldo e la famiglia Carafòli, in collaborazione con il Comune di Senigallia e il Musinf, presentano la XXXV edizione del concorso fotografico dedicato allo scrittore, giornalista e fotoamatore corinaldese Mario Carafòli che ha dedicato varie opere al borgo corinaldese, tra le quali "Ricerca del Paese più bello del mondo"(1979) che dà il tema al concorso fotografico.



70 opere fotografiche giunte in Comune e presentate da 25 partecipanti provenienti da tutta Italia. La giuria composta da Giorgia Fabri, presidente, Domizia Carafòli e Luisa Carafòli, in rappresentanza della famiglia, Gian Mario Raggetti, direttore del Musinf di Senigallia, Marcello Sparaventi, presidente dell'associazione Centrale Fotografia di Fano, Cesare Morganti, in qualità di esperto, Beatrice Perticaroli, vincitrice del Concorso nel 2019 si è riunita lunedì 7 settembre e al termine dell’incontro ha selezionato 22 fotografie tra opere premiate e quelle segnalate, realizzate da 13 fotografi.



In questa edizione il concorso presenta due sezioni dedicate rispettivamente a Corinaldo “Il Paese più bello del mondo” e a Senigallia “La città di Senigallia- La spiaggia di velluto”, quest’ultima sezione ideata in memoria del legame esistente tra la città e lo stesso Carafòli che negli anni Trenta creò questo fortunato slogan per l’Azienda di Soggiorno. Sezione, quella dedicata alla città senigalliese, intitolata a Edmo Leopoldi che nella vicenda di Senigallia Spiaggia di Velluto è stato testimone con tante sue fotografie.



La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà domenica 4 ottobre alle 11.00 nel Teatro Comunale “C.Goldoni” di Corinaldo, dove nel foyer del secondo ordine è stata allestita anche la mostra delle opere premiate e segnalate. L'ingresso al Teatro, in osservanza delle norme anti Covid-19, è possibile solo su prenotazione al numero 338 6230078. © RIPRODUZIONE RISERVATA